«Россети Кубань» завершила ремонт распределительной сети в Тбилисском районе

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Тбилисском районе Краснодарского края, специалистами Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» было досрочно отремонтировано более 70 км линий электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

В Тбилисском районе ускоренными темпами реализуется программа капитального ремонта распредсети, при этом, качество выполненных работ остается на высоте. С начала года, бригады Усть-Лабинских электросетей заменили более 120 опор и железобетонных приставок, а также отслужившие свой срок эксплуатации элементы подвесной арматуры и порядка 590 изоляторов.

Выполнен капитальный ремонт воздушных линий классом напряжения 10-0,4 кВ общей протяженностью 73 км, а также капитальный ремонт 34 трансформаторных подстанций.

– В этом году мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы ремонтной компании, реализовав в первые месяцы 2020 года уже 40% мероприятий ремонта электросетевого оборудования Тбилисского района. В настоящий момент Усть-Лабинский филиал проводит второй этап ремонтов высоковольтного оборудования, без отключения потребителей, − отметил главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Василий Малик.

Также специалисты компании заменили 378 вводов в домовладения сельских жителей с применением самонесущего изолированного провода. Тем самым, исключили хищение электроэнергии.

Особое внимание было уделено трассам с высоковольтными линиями. Во избежании падения деревьев на провода, было расчищено от растительности более 15,3 га.