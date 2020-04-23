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В Симферопольскую больницу везут из Франции кислородный концентратор для больных коронавирусом

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Симферопольскую больницу везут из Франции кислородный концентратор для больных коронавирусом
an-crimea.ru

Власти надеются, что оборудование будет смонтировано ранее сроков, указанных в контракте – процесс идет по ускоренной схеме.

23 апреля на заседании оперативного штаба было озвучено, что главная проблема сейчас, при подготовке медицинских учреждений Крыма к лечению больных коронавирусом – это подключение коек к кислороду. И помимо технических особенностей, еще оказалось, что трудно заказать и поставить кислородные баллоны.

Ситуация разрешится после получения и установки в 7-ой городской больнице Симферополя французского кислородного концентратора – он уже находится на границе и планируется, что будет смонтирован ранее оговоренных контрактом сроков (называлось 30 мая).

ГБ

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