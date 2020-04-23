В Рязанской области коронавирус выявлен у 429 человек, случаи заражения COVID еще в 12 районах региона

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23 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

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В Рязанской области, по данным на полдень четверга, 23 апреля, случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 429 человек. По данным регинального оперативного штаба , еще по 46 пациентам ожидается подтверждение диагноза.

Первые случаи заболевания зафиксировали еще в 12 населенных пунктах Рязанской области: город Спас-Клепики; Хараблино (Клепиковский район); Варские и Мурмино (Рязанский район); Бычки и Мордово (Сараевский район); Гавриловское, Раково (Сасовский район); Березняги, Делехово, Успенское (Скопинский район); Лесное Конобеево (Шацкий район).

Больше всего случаев заражения в самой Рязани - 250 человек.

Подтвержденные и условно подтвержденные случаи в регионе:

Скопинский район — 31: Павелец – 12, Ильинка – 7, Клекотки – 2, Побединка – 2, Березняги – 1, Горлово – 1, Делехово – 1, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Отрада – 1, Петрушино – 1, Успенское – 1;

Михайлов — 25;

Заокское поселение — 24;

Рязанский район — 15: Абрютино — 3, Подвязье — 3, Насурово — 2, Рожок — 2, Дядьково — 1, Тюшево — 1, Секиотово — 1, Мурмино — 1, Варские — 1;

Михайловский район — 13: Октябрьский — 6, Стрелецкие выселки — 2, Первомайский — 1, Красное – 1, Березово – 1, Козловка – 1, Фирюлевка – 1;

Рыбновский район — 12: Глебково — 4, Горяйново — 3, Высокое — 2, Старое Батурино — 1, Пощупово — 1, Старолетово— 1;

Новомичуринск — 12;

Скопин — 10;

Захаровский район — 8: Безлычное — 3, Смена — 3, Поливаново — 1, Плахино — 1;

Сасово — 8;

Спасск — 7;

Касимов — 7;

Сасовский район — 7: Фроловское — 1, Гавриловское – 1, Сотницыно — 1, Кузьминки — 1, Молодежный — 1, Алешино— 1, Раково — 1;

Касимовский район — 6: Телебукино — 2, Щербатовка — 1, Подлипки— 2, Клетино — 1;

Клепиковский район — 5: Аверкиево — 4, Хараблино — 1;

Шацкий район — 5: Казачья слобода — 4, Лесное Конобеево— 1;

Шацк— 4;

Рыбное — 4;

Пронск — 3;

Сараевский район — 3. Еще в нескольких населенных пунктах по одному- два зараженных.