Власть может потерять доверие россиян, если будет игнорировать их социально-экономические требования

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23 апреля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пустой город. Фото: Pixabay

Опросы показывают, что карантинная изоляция в Европе способствует повышению рейтинга власти. Но в России одобрение власти не растет, а падает. Так считает социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, « в годину суровых испытаний», в начале войны, люди жмутся к власти, к тем, у кого есть силы, кто может объединить людей.

«Люди рефлекторно понимают, что когда ситуация аховая, спорить о разногласиях, которые были раньше, выдвигать каких-то новых лидеров не время. Так поступают даже оппозиционеры, готовые временно поддержать существующего лидера. Это фора, которую дает экстремальная ситуация любой власти и дает ей шанс укрепиться в народном мнении», – говорит эксперт.

Но в России, отмечает Рощин, одобрение власти не растет, а падает.

«У людей две проблемы: вирус и резкое снижение доходов. И если в большинстве стран мира правительства хотя бы изображают бурную заботу о людях, начинают раздачу денег, как в Америке, то у нас власти заняли странную позицию и уже ясно, что толком давать никому ничего не собираются», – говорит психолог.

Люди в целом благодарны власти за то, что она борется с вирусом и начинает перестраивать здравоохранение, но нежелание компенсировать падение доходов со временем начинает раздражать.

«Тем более сидеть дома, кажется, придется и второй месяц. Тут начнутся реальные ломки, недовольство. Вроде мы копили деньги на «черный день», скопили ФНБ, а теперь денег никому не дают», – считает Рощин.

По его словам, если эти тенденции продлятся, то недовольства это будет вызывать все больше, что неминуемо скажется на падении рейтинга. Переломить этот тренд может только изменение линии власти.

«Например, если Путин решит раздать по 20 тысяч рублей каждому. Если Кремль пойдет на это, то повестку можно будет перехватить. Но пока такое ощущение, что Путин делать этого не собирается и отдает повестку оппозиции», – считает эксперт.

Ранее известные общественники, деятели культуры и журналисты призвали власти объявить «коронавирусную» амнистию.