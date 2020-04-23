В Челиндбанке организован сбор пожертвований пострадавшим от коронавируса

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23 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы ПАО «Челиндбанк»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимает добровольные пожертвования для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пандемии коронавируса.

Сбор пожертвований осуществляется через региональный благотворительный фонд ЧООЖО «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Перечислить денежные средства можно через систему «Интернет-Банк» или мобильное приложение Челиндбанка. Для этого в меню необходимо выбрать операцию «Оплата услуг» - «Оплатить без извещения» - «Благотворительность» - «коронавирусБлаготворительная помощь» (ЧООЖО "СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"), или ввести в строку поиска поставщика услуг «Союз женщин» и сформировать перевод в адрес фонда.

Перевод пожертвований осуществляется без комиссии.

Благотворительные взносы также можно внести через кассы Банка. При этом Челиндбанк рекомендует пользоваться дистанционными сервисами и не посещать офисы Банка без крайней необходимости.