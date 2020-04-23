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Россию потянуло на солёненькое: спрос на пищевую соль резко вырос

, 11:29 [ «Аргументы Недели», ] Источник: РИА Новости

Россию потянуло на солёненькое: спрос на пищевую соль резко вырос
Pixabay

Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос на 20%. Возможно это связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения коронавирусом. 

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" сообщила, что российские производители пищевой соли увеличили производство, объем резервных остатков и объемы отгрузки соли после выхода пятой версии "Временных методических рекомендаций" Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. 
 
Ранее Минздрав отмечал в своих рекомендациях, что промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, процедура может быть эффективной для профилактики коронавируса, если применять ее с другими мерами защиты.
 
"Руспродсоюз" уверен, что производственные мощности российских предприятий способны на 100% удовлетворить текущий повышенный спрос, а также дополнительно выпустить необходимое количество соли в случае его роста.

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