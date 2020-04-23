Россию потянуло на солёненькое: спрос на пищевую соль резко вырос

Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос на 20%. Возможно это связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения коронавирусом.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" сообщила, что российские производители пищевой соли увеличили производство, объем резервных остатков и объемы отгрузки соли после выхода пятой версии "Временных методических рекомендаций" Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Минздрав отмечал в своих рекомендациях, что промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, процедура может быть эффективной для профилактики коронавируса, если применять ее с другими мерами защиты.