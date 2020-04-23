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Лизнуть можно только один раз: в Германии дали указания, как есть мороженое на улице

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Telegraph

Лизнуть можно только один раз: в Германии дали указания, как есть мороженое на улице
Фото: Pixabay

Как и почти везде сейчас, в Германии заведения общественного питания работают исключительно на вынос. Многие покупают еду и садятся перекусить где-нибудь поблизости – на травку или скамейку. Для предотвращения скопления людей, в стране появились указания от властей, которые в другое время казались бы абсурдными.

При хорошей погоде немцы и раньше любили взять кофеек с каким-нибудь сэндвичем и позавтракать, греясь на солнышке. А теперь, когда ресторанные залы закрыты, тем более. В Нижней Саксонии для борьбы с этой привычкой жителям запретили есть на расстоянии меньше 50 метров от заведений общепита.

Единственное исключение сделали для кафе с мороженым. Гражданам, чтобы не запачкать одежду, разрешается лизнуть тающий десерт сразу после приобретения, но только один раз! Тех, кто посмеет лизнуть еще раз, видимо, ждет штраф.

РК

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