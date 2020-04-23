В городской больнице Златоуста коронавирусом заболели 44 человека

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23 апреля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Всего в Челябинской области за последние сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом.

44 человека подхватили опасную инфекцию в одном из корпусов городской больницы № 1 г. Златоуста. Об этом рассказал журналистом в ходе онлайн-брифинга с журналистами губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи, — сказал Алексей Текслер. — Роспотребнадзором проводится эпидрасследование, о результатах будет сообщаться дополнительно».

Известно, что корпус закрыт на карантин, анализы на коронавирус взяты у всех людей, которые контактировали с больными, пациентами и сотрудниками больницы. По решению губернатора Челябинской области управление медицинским учреждением возьмет на себя региональное министерство здравоохранения. Из областых учреждений в Златоуст направлены медики для сохранения доступности медицинской помощи.

Всего, по данным на 23 апреля, в Челябинской области подтверждены 173 случая коронавирусной инфекции, 43 человека выписаны из больниц, 128 проходят лечение.