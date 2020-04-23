248 тысяч на изучение мужской однополой любви потратят из бюджета в Воронежской области

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Воронежской области интересуются мужчинами, практикующими секс с другими мужчинами, причем готовы на это тратить бюджетные деньги. Заказ на оказание услуг по организации и проведению «биоповеденческого исследования в ключевой группе населения - мужчин, практикующих секс с мужчинами» размещен на сайте госзакупок. Начальная цена - 248 500 рублей.

«Воронеж, что с тобой не так? 248 тысяч бюджетных денег потратят на изучение геев?», - возмущается проект «Сканер».

Правда затем в администрации области сообщили, что исследование планировалось вести в рамках борьбы со СПИД, но тендер пришлось «отменить из-за вмешательства СМИ в работу медиков». Обидно, но странно.

Во-первых, заболеваемость ВИЧ среди жителей области почти в 2 раза ниже среднероссийской. В среднем по стране в 2019 году приходилось 64,5 случая на 100 тысяч населения, в Воронежской области – 33. А во-вторых, та же статистика сообщает, что уже давно чаще всего заражаются СПИДом именно гетеросексуальные партнеры, потому что уверены, им эта участь не грозит и не предохраняются.