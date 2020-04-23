«Скрывают масштаб бедствия, заражают людей и продают пропуска», Генпрокуратура обнаружила более 300 фейков с начала пандемии

Генпрокуратура обнаружила более 300 фейков о коронавирусе с начала пандемии. Официальный представитель Андрей Иванов сказал, что в ведомство направлено 80 требований об ограничении доступа к информации.
С 260 интернет-ресурсов недостоверные сведения уже удалены, либо доступ к ним она уже удалена, либо доступ к ним заблокирован. В основном авторы фейков утверждают, что власти скрывают масштаб бедствия, рассказывают о намеренном заражении людей и о перебросе силовиков в крупные города.
Некоторые мошенники пытаются еще и заработать на карантине. Так, например, в последнее время люди предлагают купить поддельный пропуск для перемещения по Москве и другим регионам.