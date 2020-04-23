«Стойкие солдатики, брошенные в топку эпидемии», восемь заболевшх медиков заперты в подсобке больницы, где раньше сушили белье

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Видео из инфекционной больницы в Дербенте, где восемь медиков заперты в подсобке, где раньше сушили белье, возмутило интернет. Медсестра говорит, что помещения в больнице сырые, холодные и все заболели и вот в таких условиях их лечат. У всех медиков предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы.

«Выздоравливайте скорее, родненькие! Прямо сердце щемит. Стойкие вы солдатики, брошенные в топку эпидемии. Даже палаты на вас не хватило», «Жалко как, держитесь сестрички!», - пишут в комментариях пользователи Сети.

А вот главврач этой больницы считает, что под его руководством работают талантливые актеры и они просто устроили инсценировку, ну по крайней мере он так думает, или ему кажется, хотя он сам не знает и точно сказать не может.

«Это была инсценировка, скорее всего. Точно сказать пока не могу. Может быть инсценировка. Сами разбираемся. У нас сейчас служебная проверка по данному факту. Но сейчас там никого нет. Наверное», - невнятно прокомментировал ситуацию Адулкафар Шихмагомедов каналу «Baza» .