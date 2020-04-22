По факту поставки в больницу Владимира просроченных аппаратов ИВЛ возбудили уголовное дело

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22 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад.

Следователи возбудили уголовное дело из-за поставки аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности. По версии следствия, городская больница №6 искала возможность получения спонсорской помощи для оснащения клиники аппаратами ИВЛ. В конце марта этого года владимирская коммерческая организация купила у костромской фирмы 50 приборов «ФАЗА-5 НР» и передала их больнице.

Но на стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ были выпущены в 1999–2001 годах, срок их эксплуатации истек более 15 лет назад. Такое оборудование комиссия признала непригодным,

Аппараты были поставлены в больницу для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).