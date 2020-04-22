Romir и Gallup International: из-за коронавируса доходов лишились более трети населения мира

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22 апреля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Ромир/Гэллап Интернешнл

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Согласно исследования холдинга Romir и Gallup International, 37% опрошенных серьезно потеряли в доходах, а 15% — признались, что остались без работы. Было опрошено порядка 17 000 человек в 18 странах.

Опрос проводился в Аргентине, Австрии, Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Ираке, Италии, Казахстане, Малайзии, Пакистане, России, США, Таиланде, на Филиппинах, в Швейцарии, Южной Корее, Японии в апреле 2020 года. Большая часть опрошенных (37%) сообщила, что в ходе пандемии доходы серьезно упали, 15% — потеряли работу, а 32% не заметили изменений. При этом 12% начали работать неполный рабочий день, а 28% временно прекратили работу полностью.

По данным экспертов, самая тяжелая ситуация наблюдается в Пакистане, Малайзии и на Филиппинах, где работу потеряли 68%, 47% и 34% респондентов соответственно. В России — 12%.О серьезной потере в доходах чаще всего говорили граждане Пакистана (84%), Таиланда (63%) и Индонезии (61%).

Реже всего о потере работы сообщали в Японии (1%), Германии (2%), и Южной Корее (3%). А о потере доходов реже всего говорили граждане Австрии (9%), Германии (11%), Швейцарии и Японии (по 14%).

Что касается возраста респондентов, то о потере работы чаще говорили молодые люди до 30 лет (19%), а респонденты в возрасте 30-49 признавались, что серьезно потеряли в доходах (42%). Также участников опроса до 30 лет больше всего среди тех, кто временно прекратил работу или начал работать неполный рабочий день (36% и 14%).

«Когда минует острая фаза пандемии, мировым элитам придется решать очень серьезные вопросы. Ситуация для руководства стран крайне непростая. По всему миру от сопутствующего экономического кризиса больше всего страдает самая активная и протестная аудитория — молодежь. Новое поколение будет требовать или даже самостоятельно проводить перемены. Этот процесс, ставший очевидным социологам еще до глобальных катаклизмов, сегодня только ускоряется», — комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.