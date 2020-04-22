В Москве за сутки выявили 48 больных COVID-19 нарушителей самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние сутки в столице выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции. Об этом журналистам сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Техническими средствами фотовидеофиксации за прошедшие сутки было установлено 48 нарушений режима самоизоляции, это граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ним в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», - сказал он.

Всем нарушителям оформлен штраф по причине несоблюдения режима самоизоляции. Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 208 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 35 до 50 лет.