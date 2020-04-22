Дерябы на кордоне Чул-Аксы

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22 апреля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

На территории Саяно-Шушенского заповедника в районе кордона Чул-Аксы прилетели дерябы. Небольшая группа птиц облюбовала окрестности домика госинспекторов и наполнила будни сотрудников заповедника приветливым пением, в очередной раз, напоминая о том, что пришла весна.

Деряба относится к отряду Воробьинообразных, семейству Дроздовых и является одним из представителей рода Дрозды. Эти птицы достигают 27 см в длину и весят 100-150 граммов. Окрас оперения однотонный оливково-серый сверху и белый с тёмно-бурыми пятнышками снизу. Нижние кроющие перья крыла («подмышки») белого цвета. Самцы и самки имеют одинаковую окраску. Внешне деряба напоминает певчего дрозда. Отличить этих птиц в природе можно по размеру - деряба значительно крупнее певчего дрозда, у которого при взлете, кроме того, хорошо видны рыжие подмышки. Крики напоминают сухой треск «трр» или «црр». Пение состоит из коротких, повторяющихся, флейтовых свистов, которые по звучанию находятся между черным и певчим дроздом. Именно благодаря записям голосов птиц сотрудники кордона убедились в видовой принадлежности птиц.

В Саяно-Шушенском заповеднике этот обычный перелетно-гнездящийся вид можно встретить в смешанных и лиственничных лесах в долине реки Енисей и его притоков. Деряба питается ягодами, насекомыми и их личинками. Половая зрелость наступает на второй год жизни. К гнездованию приступают в конце апреля. Гнездо чаще всего располагается высоко на деревьях, в развилке сучьев. Самка откладывает 4—6 яиц, которые насиживает около двух недель. После вылупления, птенцы находятся в гнезде 12-15 дней. Родители кормят их вдвоём, а после вылета ещё несколько дней докармливают вне гнезда.

В заповеднике гнездо с пятью яйцами было найдено в 1987 г. в смешанном лесу нижнего течения р. Ус. Располагалось оно на боковой ветке лиственницы в 8 м от земли, самка насиживала кладку. Дерябу на недоступном гнезде наблюдали в смешанном лесу нижнего течения р. Ус 16 мая 1992 г. Гнездо находилось на боковой ветке сухой лиственницы, на высоте 15 метров. Гнездо с четырьмя птенцами в возрасте 7-8 дней нашли 15 июня 1994 г. в смешанном лесу нижнего течения р. Кургол в охранной зоне заповедника. Гнездо - на лиственнице, высота - семь метров. Основа гнезда содержала тонкие веточки лиственницы, сухие стебли злаков, зеленый мох, стенки скреплялись влажной землей, выстилка - из тонких травинок. В 1995 г. 15 июня в этом же месте видели волнующуюся пару с кормом.

В наши дни дерябу регулярно встречают сотрудники заповедника во время полевых исследований и во время патрулирования территории. Госинспекторы кордона Чул-Аксы будут наблюдать за пернатыми соседями. Эти наблюдения, несомненно, дадут новые знания об этой удивительной птице.

Фото: фоторегистратор

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»

22 апреля 2020