Ансамбль «КрасА» порадовал публику популярными треками

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22 апреля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Артисты Красноярской краевой филармонии — солисты Красноярского государственного ансамбля песни КрасА, порадовали пользователей социальных сетей видеоклипами, записанными специально для подписчиков в импровизированной студии на дому. Рассказывает руководитель ансамбля заслуженный работник культуры РФ Анатолий Иванович ХЛОПКОВ:

– В условиях самоизоляции мы с артистами постоянно дистанционно общаемся друг с другом. У нас был свёрстан план концертов до конца этого сезона, но увы, — часть программ пришлось перенести. Однако в такое время почему-то обостряется желание поделиться чем-то хорошим со слушателями, и в один из дней родилась идея записать на дому и выложить в соцсети песню красноярского композитора Леонида Масленникова «Я шагаю по городу» из репертуара нашего ансамбля. Солист Денис Шульженко с помощью коллег Якова Толкацкого и Марата Орзикулова прекрасно справился с монтажом, и ролик получил зрительское вознаграждение в виде множества лайков. Более того, видеотрек привлёк внимание красноярских журналистов и облетел местные телеканалы. Поэтому мы и решили продолжить это благое дело. Совсем недавно, к празднику Пасхи, зрители попросили исполнить песню «Русь называют святою» композитора и поэта, архидиакона Романа, а в миру Алексея Тамберга (она в нашем репертуаре уже, наверное, лет пятнадцать). Каждый из артистов у себя дома сделал видеозаписи этого хита — и очередной ролик в соцсетях получил добрые отзывы.

Сейчас усиленно готовимся к предстоящему празднику, юбилею Великой Победы. Мы в домашних условиях записали несколько песен из этого концерта, чтобы порадовать ко Дню Победы новыми треками зрителей и поклонников коллектива. Каждый день мы созваниваемся с артистами, интересуемся здоровьем друг друга и с нетерпением ждём встречи со зрителями, как только закончатся ограничительные меры.

Коллектив постоянно работает над пополнением репертуара; творческий процесс невозможно остановить никакими карантинами и самоизоляцией. Осенью представим зрителям программу «Песня красноярская моя». Она составлена из лучших произведений наших местных композиторов, поэтов прошлого века и современных. Кстати, полюбившаяся красноярцам песня «Я шагаю по городу» — как раз из этой новой программы.