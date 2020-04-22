Экс-руководитель команды

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22 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: twitter.com/ScuderiaFansF1

Бывший босс команды "Формулы-1" "Феррари" Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии.

Так 63-летний Маурицио Арривабене, который руководил командой "Феррари" с 2014 по 2019 год,

присоединился к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, вспыхнувшей этой весной в Италии.

Арривабене доставляет заболевших итальянцев в больницы. Медицинским службам в Италии помогает и гоночный директор Pirelli Марио Изоле. Изоле стал волонтером-парамедиком, он работает на скорой помощи в Милане.

Арривабене с 2012 года также входит в совет директоров туринского футбольного клуба "Ювентус".

В Италии больше всего из европейских стран людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 22 апреля, в Италии в общей сложности 183 957 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 24 648 человек, выздоровели - 51 600 пациентов.