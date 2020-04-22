Аккаунты госорганов в соцсетях получили официальный статус

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22 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Краснодарского края «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае» был принят на 37-й сессии кубанского парламента в целом.

С проектом документа депутатов ознакомил первый вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко. Законопроект подготовлен в целях внедрения современных форм взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления в Краснодарском крае и населения. По словам докладчика, рассматриваемый проект предложено дополнить такими понятиями, как «социальная сеть» и «аккаунт в социальной сети», а также наделить госорганы Кубани и органы местного самоуправления региона правом создавать аккаунты в социальных сетях для дополнительного информирования населения о своей деятельности. Напомним, такие аккаунты у органов госвласти уже работают, но в законе они до настоящего времени не были прописаны.

Сегодня, когда власти принимают беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости экономики Краснодарского края, по словам Николая Гриценко, вопросы информирования населения о таких мерах приобретают особую актуальность. Наличие дополнительного канала связи в этой ситуации, считает первый вице-спикер ЗСК, важно, как никогда.

Комментируя данный вопрос, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что принятие этого закона - важный шаг в сторону усиления открытости органов власти, расширения ее диалога с жителями края, институтами гражданского общества.

- Интернет - это действенная площадка для совместного обсуждения проблем, поиска путей их решения. Взаимодействие с населением через социальные сети позволит получить обратную связь и тем самым повысить эффективность работы органов государственной и муниципальной власти Краснодарского края, - сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Напомним, адреса аккаунтов кубанского парламента в социальных сетях - Instagram @kubzskru, VK https://vk.com/kubzskru, Facebook @kubzsk.