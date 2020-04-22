Депутаты ЗСК предложили изменения в Водный Кодекс РФ

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22 апреля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 37-й депутаты ЗСК обратились в Государственную Думу РФ с инициативой о внесении изменения в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации. Документ представил первый зампредседателя профильного комитета кубанского парламента Андрей Булдин.

Так, в новой редакции Водного кодекса установлен запрет на сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах первой, второй зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Вместе с тем большинство объектов ЖКХ и санаторно-курортного комплекса, введенных в эксплуатацию более 50 лет назад, расположены именно в границах 2-й зоны.

По словам Андрея Булдина, до вступления в силу нового Водного кодекса на Кубани заключено порядка 200 договоров водопользования на реках и морях, имеющих срочный характер. По истечении срока их действия повторное использование водных объектов в силу действующего запрета будет невозможно. В числе предприятий, у которых в 2024 году закончатся такие договоры, – международные аэропорты Геленджика и Сочи, МУП г. Сочи «Водоканал».

В связи с чем предлагается предоставить хозяйствующим субъектам возможность сброса сточных вод, очищенных до установленных нормативов, в водные объекты 2-й зоны округов санитарной охраны.

По мнению спикера ЗСК, требования кодекса в части практики сброса сточных и дренажных вод могут поставить в тяжелое положение целый ряд предприятий ЖКХ и санаторно-курортного комплекса.-

- Последствия для экономики края могут быть тяжелыми. У нас во многих муниципалитетах курортная сфера – один из основных доноров местного и краевого бюджетов. Будет также нанесен удар и по инвестиционной привлекательности края. Мы должны предложить федеральному законодателю разумный компромисс между экологическими нормами с одной стороны и требованиями экономики, интересами населения – с другой, - отметил глава краевого парламента Юрий Бурлачко.