Саморазоблачение Ленина

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22 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Рязанов, Обозреватель отдела Общество ]

Ленин и крестьяне, фото соцсети

В связи со 150-летием В.И. Ленина рунет кипит спорами об этой исторической персоне. Однако лучше всего о вожде мирового пролетариата говорят его же собственные слова. Приводим их без комментариев.

«Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это — аксиома… А революционные действия во время войны против своего правительства, несомненно, неоспоримо, означают не только желание поражения ему, но на деле и содействие такому поражению». («О поражении своего правительства в империалистской войне»)



«В эпоху Брестского мира… советская власть поставила всемирную диктатуру пролетариата и всемирную революцию выше всяких национальных жертв, как бы тяжелы они ни были». («Отчет Центрального комитета 18 марта»)



«...Изъятие ценностей, в особенности, самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». (Письмо Молотову для членов Политбюро)



«Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». (Из интервью М. Горькому, первая редакция очерка «В.И. Ленин»)



«...Защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ». («К вопросу о национальностях или об «автономизации»)



«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». («К вопросу о национальностях или об «автономизации»)



«Нет сомнения, что в такой крестьянской стране, как Россия, социалистическое строительство представляет из себя задачу очень трудную». (Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов.) «Крестьянин — мелкий хозяйчик, по природе своей склонен к свободной торговле, а мы считаем это дело преступлением». (Собрание актива московской организации РКП(б). Доклад о концессиях)