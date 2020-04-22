Парламентарии скорректировали краевой закон об отдыхе детей

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22 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 37-й сессии ЗСК парламентарии скорректировали статью 5 краевого закона об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление и статью 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».

О содержании изменений депутатов проинформировал первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин.

Законопроект разработан в целях уточнения категории детей, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют отдельные госполномочия края по организации их отдыха и оздоровления. Также уточняются отдельные формулировки переданных полномочий.

- В курортно-туристском комплексе края есть сфера, которая в любых ситуациях была, есть и будет в центре внимания органов власти края. Мы приняли закон, который совершенствует правовые основания и механизмы обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае. Будем и далее отслеживать, как работает этот закон, и, по мере необходимости, вносить в него изменения, - отметил в своем комментарии к законопроекту Юрий Бурлачко.