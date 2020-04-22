На Кубани продлены сроки подачи сведений о доходах

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские парламентарии в рамках очередной сессии рассмотрели проект постановления «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года».

Документ представил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. По его словам, проект подготовлен во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года», которым органам госвласти субъектов предписано руководствоваться данным Указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период.

Комментируя проект постановления, спикер ЗСК обратил внимание, что срок подачи справок продлевается до 1 августа 2020 года включительно. Такое решение обусловлено действием на территории края ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

- Эта отчетность – значимый элемент общей антикоррупционной работы органов власти Краснодарского края. И именно поэтому все те, кто обязан предоставлять такие сведения в соответствии с законодательством Краснодарского края, должны иметь возможность скрупулезно и без ошибок собрать и оформить все необходимые документы. В сегодняшних условиях, когда многие учреждения изменили режим работы, сделать это достаточно проблематично», - добавил Юрий Бурлачко.

Стоит отметить, что действие документа будет распространяться на всех лиц, обязанных предоставлять такие сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Депутаты утвердили предложенные меры единогласно.