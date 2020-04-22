Как похоронить родных во время самоизоляции? Советы АН

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Если вдруг пришло такое горе...Первая мысль: «Что делать и куда бежать?» Но, чтобы куда-то бежать, сначала надо иметь возможность делать всё на законных основаниях, не подставляться под драконовские санкции к нарушителям режима самоизоляции. Нужен пропуск и на себя, и на машину. Ситуация осложнялась тем, что тело покойной нужно было получать в морге московской клинической больницы, а предать земле на семейном совете решили недалеко от загородного дома в Подмосковье. То есть передвигаться в любом случае надо, причём много и желательно на автомобиле.



Портал госуслуг в разделе «Иное» давал возможность воспользоваться личным автомобилем всего два раза в неделю. Не прописаны там похоронные мероприятия отдельной строкой. А на хлопоты нужно минимум три-четыре дня, и тоже предстоит метаться между Москвой и Рузским районом Подмосковья. Личный разговор с оператором Единой справочной службы ничего не дал.



По большому счёту при желании скорбящим родственникам можно даже не выходить из дома, похоронный агент всё организует и даже получит за них необходимые документы – медицинское свидетельство и «Свидетельство о смерти» с гербовой печатью. Первый документ выдают в морге, второй, главный, на основании первого – в Многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) и отделах ЗАГС.



Полностью перепоручать абсолютно всё похоронному агенту довольно сложно, в том числе и психологически. У нас в традиции самим выбирать место на кладбище, подобрать подходящие по размеру и кошельку гроб, венки и прочую атрибутику. Например, для тех, кто не знает, – кладбища в Москве и Подмосковье закрыты для посещения. Открывают их только для захоронения! И если вы сразу не заказали оградку для выделенного участка, то установить её, скажем, через несколько дней после похорон не выйдет, надо ждать окончания карантина. Значит, ограду надо делать день в день.



Маски – обязательно, на прощание допускаются только самые близкие. Пытаемся договориться в соседствующем с погостом храме про отпевание. Сначала согласились, при условии, что внутри храма никого из посторонних не будет, только священник – 5 тысяч рублей. Служка с постным лицом пошла спрашивать батюшку. Но нет, у него уже есть указание отпевать заочно. Это уже гораздо дешевле, 400 рублей. Правда, в день похорон сумма выросла до 1400 – епархия спустила новые цены. Не работают цветочные магазины и киоски? Оказалось, легко заказать живые цветы с курьерской доставкой на дом.



Тела всех усопших в обязательном порядке отправляют на вскрытие и экспертизу. Выдача тела для прощания и похорон, возможно, состоится на 4-й или даже 6-й день. Это понятно, медики боятся прозевать инфицированных коронавирусом. В этом случае процедура похорон иная, в закрытом гробу, без личных вещей.



Организовать поминальный стол можно только у себя дома, для членов семьи, проживающих в данном конкретном месте. Но никто не запрещает каждому по отдельности вспомнить ушедшего в мир иной.



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