Почему Библия написана непонятным языком, и молитвы в церкви тоже непонятны?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

В конце 1812 года Александр I повелел построить храм Христа Спасителя и перевести Библию на русский – в знак благодарности Творцу за избавление от наполеоновского нашествия. Перевод, кроме того, должен был ознаменовать вхождение России в цивилизованную европейскую семью.



Россия должна была стать последней державой Европы, на язык которой переводилась Библия. Причём завершился этот процесс не при Александре I, а гораздо позднее. К началу 1820-х были переведены Новый Завет и первые восемь книг Ветхого Завета, однако внутренняя политика государства к концу царствования Александра изменилась, стала сдержанно-консервативной, возникли недоверия к западному влиянию, масонам, протестантам – в итоге почти весь тираж этих первых восьми книг Библии был сожжён на кирпичном заводе.



Только при Александре II работу возобновили, и в 1876 году вышло полное издание Библии на русском языке. Этот перевод, утверждённый церковным Синодом, называется синодальным и по сей день воспринимается как основной и традиционный.

По словам доктора филологических наук, сотрудника Института востоковедения, переводчика библейских текстов на современный русский язык Андрея Десницкого, он во многом унаследовал черты перевода начала XIX века, то есть допушкинского языка, довольно тяжёлого, лишённого лёгкости и естественности. Некоторые слова устарели настолько, что сегодня совершенно непонятны.



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