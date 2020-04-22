Ученый: Пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, пандемия не остановится

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22 апреля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир ОБЕРЕМОК, фото an-crimea.ru

Такое мнение выразил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир ОБЕРЕМОК.

Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.

Ситуация улучшится к лету, но осенью возникнет новая вспышка заражений, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.

На данный момент заболело более двух миллионов человек, поэтому, по словам ученого, остановить распространение вируса уже невозможно. Коронавирусы способны персистировать в организме хозяина и практически не поддаваться диагностике, пережидая сложные для них времена и выжидая случай, чтобы вернуться к активному размножению снова. Таким образом, вирус COVID-19 и дальше будет циркулировать в популяции человека, как и четыре коронавируса, открытые ранее.

«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80% не заметят симптомов. Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет. Кроме того, как правило, проходя через популяцию человека, вирус ослабевает, становится менее опасным», – отметил доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир ОБЕРЕМОК.

По его словам, со временем изменится и отношение людей к новой коронавирусной инфекции.

«Коронавирус – это что-то новое, непознанное, поэтому мы его боимся. Со временем мы свыкнемся с мыслью, что этот коронавирус с нами навсегда: иногда он будет ослабевать, иногда – давать более сильные штаммы, но останется с нами навсегда. Когда мы это поймем, придем к компромиссу. Мы ведь не можем жить в таком ритме и дальше, поскольку это приведет к коллапсу мировой экономики, и людям нечего будет есть. Несмотря на дальнейшую циркуляцию вируса, сейчас нужно разрабатывать программы постепенного возвращения людей к работе, к примеру, тех, кто уже переболел, особенно если от них зависит производство лекарств, продовольствия, жизнеобеспечение городов и поселков. Мы ведь живем как-то с вирусами сезонного гриппа (некоторые из них являются коронавирусами), хотя они приносят больше смертей, чем новый коронавирус, по крайней мере, пока», – отметил доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир ОБЕРЕМОК.

Как отмечает ученый, одна из основных проблем заключается в том, что сделать вакцину или лекарство против коронавируса сложно, поскольку он очень быстро меняется.

«Сложно создать вакцину против коронавируса. Во-первых, у человечества нет такого опыта. Во-вторых, для этого необходимо время. В-третьих, когда создадут вакцину, будет ли она эффективна, ведь вирус очень быстро меняется? С новыми лекарствами такая же ситуация, полагаться на них сейчас нельзя, потому что сделают и зарегистрируют их еще не скоро. Наилучший вариант – найти эффективные лекарства из уже существующих, применяемых для лечения других заболеваний, поскольку их не нужно будет тестировать и лицензировать, что занимает много времени. С этим связаны большие надежды», – подчеркнул вирусолог.

Важную роль, по словам ученого, играет сила иммунитета.

«Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например, витамином D, свежим воздухом и солнечным светом. Всё это простые вещи, но они работают», - добавил ОБЕРЕМОК.