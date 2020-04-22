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Крымчане, переправленные из Таиланда домой, отказываются размещаться в Евпаторийском обсерваторе

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Крымчане, переправленные из Таиланда домой, отказываются размещаться в Евпаторийском обсерваторе
an-crimea.ru

Стало известно, что группа, вывезенная с заграничного отдыха, поменяла свое мнение и теперь отказывается размещаться в обсерватор.

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ рассказал о конфликте с группой крымчан, которых эвакуировали из Таиланда, где они провели около трех недель в ожидании возвращения на родину.

Напомним, что ранее были достигнуты договоренности о помещении всех прибывших в евпаторийский обсерватор на двухнедельный карантин. Однако на пути из Краснодара в Евпаторию люди стали отказываться от данных ранее обещаний и заявлять о неправомерности карантинизации. «Пара баламутов появилась», - описал ситуацию Сергей АКСЕНОВ.

В итоге автобус с эвакуированными прибывает сегодня в Евпаторию под усиленным контролем полиции. Обсерватор по периметру оцеплен сотрудниками Росгвардии. На входе и внутри посты МВД.

«С шантажистами переговоров не ведем», - подвел итог конфликту АКСЕНОВ.

ГБ

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