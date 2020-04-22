Челябинская область получит 50 дополнительных аппаратов ИВЛ

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22 апреля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус. Фото предоставлено пресс-службой РМК

В Челябинскую область поступит дополнительно 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и 55 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Гуманитарную помощь уральцам окажут РМК и УГМК. Очередная партия прибудет в Екатеринбург до конца этой недели. Его покупку и доставку оплатил председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Вместе со средствами индивидуальной защиты в состав груза войдут 110 тысяч самых востребованных мировой медициной экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции.

Стоимость партии экспресс-тестов около 860 тысяч долларов. Половину суммы оплатил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Тесты поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями.

Ппо заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких на 3,3 миллиона долларов. В начале мая на Урал их доставит дополнительный пятый авиарейс. Оборудование поровну распределят между Челябинском и Екатеринбургом.

К настоящему моменту на Урал прибыло уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина. До конца текущей недели ожидается прибытие четвертого рейса. В составе гуманитарной помощи помимо экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 миллиона единиц изделий. С учетом дополнительных расходов на покупку экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ сумма благотворительной помощи регионам Урала от главы РМК Игоря Алтушкина превысила семь миллионов долларов.