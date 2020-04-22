В Госдуме считают, что расследование причин появления коронавируса должно быть объективным

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22 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Панина. Фото: сайт Госдума РФ

Расследование причин появления коронавируса, роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должно быть объективным, его стоит проводить под эгидой ООН.

Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Так парламентарий прокомментировала инициативу комитета сената США, который начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роли Китая и ВОЗ.

По мнению Паниной, скорее всего, главной задачей комиссии будет «назначение» виновных в одностороннем порядке.

Депутат считает, что причины возникновения пандемии действительно должны стать предметом расследования, но расследования объективного и непредвзятого, и лучше всего – под эгидой ООН.