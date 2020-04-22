Депутаты ЗСК проводят мониторинг цен на продукты

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На недавней еженедельной планерке в ЗСК депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся, в том числе и ценообразования на продукты. К ним относится подсолнечное масло, куриные яйца, сахар, пшеничная мука, картофель, морковь и другие товары.

Сегодня на Кубани ведется мониторинг цен по 47 позициям социально значимых товаров. В эту группу входят продовольственные и непродовольственные изделия.

По словам первого зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергея Орленко, сейчас ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная, дефицита продукции не наблюдается. По оперативным данным, за прошедшую неделю отмечается снижение цен на гречку (-3,1%), черный чай (-6,9%).

На контроле депутаты аграрного комитета кубанского парламента держат и ход проведения весенних полевых работ. Аграрии Кубани в данный момент работают со значительным опережением. Так, яровыми уже засеяно 78 процентов подготовленных площадей, это более 1 миллиона 360 тысяч гектаров. При этом подсолнечник по состоянию на 20 апреля занимает 388 тысяч гектаров, кукуруза на зерно – 460 тысяч гектаров, соя – 78,8 тысячи га.

В дальнейшем комитет также продолжит вести активную работу по мониторингу уровня цен на продовольственные товары.