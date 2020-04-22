Росводоканал» инвестировал в платформу для самозанятых ASKeDO

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал», куда входит ООО «Краснодар Водоканал» стал партнером онлайн - сервиса ASKeDO – универсальной цифровой платформы для заказа различных бытовых услуг. В марте 2020 года зарегистрировано совместное предприятие «РВК.Услуги» для дальнейшего развития маркетплейса.

В этом году цифровое решение должно быть интегрировано с сайтами предприятий группы в Краснодаре, Архангельске, Барнауле, Воронеже, Омске, Оренбурге и Тюмени и стать частью программы «Росводоканала» по развитию клиентских сервисов.

Маркетплейс предлагает более 120 категорий различных бытовых услуг, в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения. Потребитель может установить мобильное приложение ASKeDO, скачав его в Google Play или App Store или заказать их на одноименном сайте за считанные минуты. После выбора заказчиком интересующего раздела и размещения заявки, подписанные на определенную категорию работ исполнители предлагают клиенту стоимость своих услуг, а потребитель выбирает, сравнивая предложения подрядчиков и принимая во внимание рейтинг качества исполнителей на основе отзывов.

«Последние годы мы активно развиваем цифровые каналы коммуникаций для удобства наших абонентов. Хочу подчеркнуть, что маркетплейс ASKeDO важен и как социальный проект, который позволяет малому бизнесу и самозанятым специалистам получать заявки, в том числе абонентов «Росводоканала». После завершения карантина этот инструмент станет одним из самых доступных и удобных способов для индивидуальных предпринимателей восстановить и, мы надеемся, приумножить объем заказов, чтобы быстрее справиться с последствиями вынужденного простоя», - отметил генеральный директор группы компаний Антон Михальков.

Для жителей региона – это возможность получать лучшее качество работ по справедливой цене на основе объективных отзывов. Сегодня, в условиях ограничений по оказанию контактных сервисов, не все категории работ доступны, но маркетплейс предлагает пользователям и целый ряд бесконтактных услуг, таких как курьерская доставка, вывоз бытовых стоков, дистанционное образование. После завершения ограничительных мер платформа ASKeDO, имея в активе широкий перечень востребованных ежедневных услуг, может стать надежным помощником в быту для каждой российской семьи.

«Очевидно, что в перспективе мобильный сервис ASKeDO станет эффективным инструментом развития прозрачного и качественного рынка услуг в любом регионе России, даст возможность зарабатывать настоящим профессионалам и обезопасит жителей от мошенников или недобросовестных исполнителей», - добавил Антон Михальков.