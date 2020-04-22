Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани все кладбища будут закрыты до 30 апреля. В Родоницу которая выпадает в крае на 28 апреля посещение кладбищ будет невозможным. Исключением станут лишь только похоронные процессии.



Согласно документу, в целях предотвращения угрозы на территории края новой коронавирусной инфекции, ограничение посещения кладбищ продлевается до 30 апреля, за исключением случаев, связанных с погребением.

Помянуть усопших можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.

Радоница – это день поминовения усопших, совершается он на девятый день после Пасхи.