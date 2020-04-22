Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу

На Кубани все кладбища будут закрыты до 30 апреля. В Родоницу которая выпадает в крае на 28 апреля посещение кладбищ будет невозможным. Исключением станут лишь только похоронные процессии.
Согласно документу, в целях предотвращения угрозы на территории края новой коронавирусной инфекции, ограничение посещения кладбищ продлевается до 30 апреля, за исключением случаев, связанных с погребением.
Помянуть усопших можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.
Радоница – это день поминовения усопших, совершается он на девятый день после Пасхи.