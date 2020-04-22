В Челябинской области добровольцы занялись пошивом масок и халатов

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22 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой Сосновского муниципального района

Жители Сосновского района Челябинской области занялись помощью всем нуждающимся в средствах защиты от коронавируса. Они самостоятельно изготавливают халаты и защитные маски, которые вследствие передаются медикам, малообеспеченным гражданам и пенсионерам.

Толчком для этого послужил созданный администрацией района оперативный штаб. Его члены и предложили привлечь к изготовлению таких средств волонтеров. Материал для пошива был предоставлен районной больницей, дело оставалось только за людьми, готовыми бескорыстно поработать на общее дело. И люди не заставили себя ждать. Преподаватели школ и аграрного техникума, школьники и студенты, пенсионеры и участники клубных объединений – все они вызвались помочь с пошивом масок и халатов. Кто-то из них работает в школьных мастерских, а кто-то садится за швейную машинку дома. Изготовленные вещи стали бесценным подспорьем для района, поскольку с ними изначально складывалась неблагополучная ситуация. То количество, которое было у медиков в наличии, было явно недостаточно в условиях пандемии.

Главный врач Сосновского районной больницы Владимир Самохвалов так отозвался о труде волонтеров: «Средства защиты сегодня для медиков как патроны на фронте. Выезды к изолированным людям идут непрерывно. После забора каждого мазка халат должен быть уничтожен. Сколько их нужно в день?» Поэтому добровольцы продолжают ежедневный напряженный труд. Они обеспечивают халатами и масками тех, кто наиболее остро в них нуждается.