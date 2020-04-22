В Адыгее умер третий пациент с коронавирусом

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22 апреля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Адыгее зафиксирована третья смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Пациент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Но спасти врачам его не удалось.

По данным оперативного штаба, всего на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом) находятся 129 человек, из них стационарное лечение получают 89 человек, амбулаторное - 40 человек.

Общее количество выздоровевших – 26 человек.

За последние сутки выздоровело пять человек, в стационар поступил один пациент.