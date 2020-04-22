Латвийский Шиндлер: человек, который вывел из рижского гетто и спас в своем бункере 55 евреев

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22 апреля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жанис Липке, фото предоставлено автором

Балтийское бюро «АН» организовало акцию к 75-летию Победы над фашизмом о тех, кто приблизил этот Великий Праздник. Истории тех, кто пережил самую страшную в истории человечества войну. Познакомиться с акцией можно на страницах издания «Аргументы Недели» за 19 апреля: увидеть ролик о ВОВ в Латвии. И даже песня в нем латвийской певицы Наташи Галич. Мы начинаем рассказ о тех, кому мы обязаны жизнью.

И первый человек – Жанис Липке. Его настоящее имя Янис, но в историю Латвии он вошел, как Жанис. Человек, который вывел из рижского гетто, спрятал в бункере своего сада и спас от смерти 55 евреев. Это было на оккупированной территории нацистами Латвии.

О подвиге Жаниса Липке был снят фильм «Отец Ночь». На Московском кинофестивале в 2019 году картина получила приз «Колючий взгляд» международного жюри.

Будущий «латвийский Шиндлер» закончил всего три класса, но помимо родного латышского хорошо владел немецким и русским языками.

Когда в Латвию пришли немцы, то Липке стал работать в «Красных амбарах»: ему доверяли привозить и увозить людей из гетто, которых брали на работу.

Но наступило время, когда гетто были ликвидирован, а оставшихся в живых евреев, отправляли в концлагеря, а потом… судьба людей была ясна.

И Жанис Липке принял для себя самое важное и смелое решение – спасти людей от смерти. Сколько? А сколько можно было спасти!

Как?

На территории своего дома Жанис вырыл бункер для укрытия людей. В яме размером 3 на 3 метра могли одновременно находиться от 8 до 10 человек.

Музей-бункер Липке

Никто не знал, как долго людям нужно будет находиться в бункере: их нужно кормить, обеспечить безопасность. Верными соратниками в помощи у Жаниса была жена Йоанна и сын Зигфрид.

Ему удалось совершить подвиг: он спас под «носом» у нацистов 55 евреев.

Спустя много лет правительство Израиля наградило Жаниса Липке почетным титулом – «Праведник народов мира». Это почетное звание присуждается людям, спасавшим в ВОВ евреев.

Сам же «латвийский Шиндлер» считал, что он не совершал никакого подвига, а это была его внутренняя обязанность, как человека.

Музей-бункер Липке

Жанис Липке прожил долгую жизнь. Скончался в 1987 году.

«Аргументы Недели» обратились к историку, полковнику КГБ ЛССР в отставке, чтобы узнать некоторые подробности об этом смелом человеке.

-Жанис Липке прятал людей практически «под носом у нацистов». А соседи? Никто не «настучал» фашистам? Никто не догадывался?

-Я уверен, что были и такие соседи, которые непременно докладывали немцам. Были, конечно, и те, кто подозревал, что Жанис прячет евреев на территории своего дома. Знали и молчали. Удивительно, но к Липке приходили с обысками, но… Ничего не обнаружили.

-А как?

-Скажу, что нацисты любили приходит с собаками на обыски. А это серьезно. Липке придумывал разные нюансы… Например, под окнами дома насыпал табак, чтобы сбить «нюх» у собак. Очень «сглаживала» ситуацию его жена Йоанна. Она сразу же звала «проверяющих» в дом, накрывала на стол, и они забывали о цели своего визита.

-Но сидеть в тесном помещении практически невозможно! Люди даже ночью не выходили из укрытия?

-В укрытии было электричество. Когда было совсем тяжко, то некоторые женщины переодевались в сельскую одежду и выходили, якобы, на работу в сад. Много соседей поддерживали Липке: приносили одежду, еду.

-А как же евреев вывозили?

-В грузовых ящиках. Благому делу способствовала удача.

-Насколько я знаю, но после войны Жаниса Липке допрашивали в органах. Так это?

-Так. Да, он давал показания в КГБ. Сотрудники органов не могли поверить в бескорыстность поступка. Думали, что он прячет евреев за золото.

Это смелый человек не любил давать интервью… Он просто говорил: «Кого мог – того спас. А считать – не считал».

Человеческая память – благодарна. И без наград!

Когда после многих инфарктов скончался латышский Герой, то проводить его в последний путь пришли сотни человек. О нем до сих пор вспоминают с благодарностью, и молятся за него. О нем снимают фильмы, которые получают призы.

В ближайших номерах интервью с актером Артурсом Скрастиньшем, который удивительно искренне воплотил Жаниса Липке в картине «Отец Ночь».

Продолжение следует…