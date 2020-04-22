Южноуральские соцработники получат по 10 тысяч рублей доплаты

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22 апреля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

Южноуральские соцработники получат материальную помощь. О мерах поддержки рассказал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что соцработники наравне с врачами находятся сейчас фактически на передовой линии борьбы с коронавирусом и его последствиями. Непосредственно в этой работе задействовано более трех тысяч человек.

- Принял решение поддержать и их, в апреле соцработникам будет выплачена единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тысяч рублей, - сказал губернатор.

За прошедший период сотрудники учреждений социальной защиты выполнили свыше 20 тысяч заявок на доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости для одиноких пожилых южноуральцев. Специалисты провели более 35 тысяч консультаций по телефону горячей линии.