На Южном Урале развернули 2,5 тысячи коек под COVID-19

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22 апреля 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

В областной клинической больнице №3 в Челябинске перепрофилировано отделение для больных коронавирусной инфекцией. На госпитальной базе развернуто 120 коек. Глава региона Алексей Текслер проверил готовность медицинского учреждения и пообщался с врачами.

Как рассказал главный врач ОКБ №3 Михаил Вербитский, возможности для распространения инфекции нет, так как в больнице разграничили «грязные» и «чистые» зоны. Они устроены так, что пересечение невозможно.

В перепрофилированных отделениях еще нет пациентов, но медики готовы принять больных в любой момент. Так, каждая койка оснащена кислородом и аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также оборудованием для детоксикации больных.

Глава региона побывал в реанимационном отделении и палатах для больных. Здесь установлены новые функциональные кровати с доступом к кислороду. Повсюду ультрафиолетовые лампы для дезинфекции помещений. Губернатор поручил предусмотреть возможность развернуть дополнительные койки и аппараты ИВЛ в случае необходимости.

В ходе общения с медиками Алексей Текслер подчеркнул, что для них предусмотрены дополнительные выплаты. Врачи рассказали главе регионе, что без отрыва от работы проходят переподготовку: Минздрав РФ ведет непрерывное переобучение по лечению больных коронавирусом в ежедневном режиме, причем проходит его весь медпресонал – от санитаров до врачей.

В медучреждении организована система отдыха и питания для медиков. Этот опыт должен быть растиражирован на другие госпитальные базы, подготовленные для лечения и реабилитации инфицированных.

- В регионе развернули 2500 коек под COVID-19. ОКБ№3 – одна из больниц, которая в настоящий момент полностью готова. Я думаю, что на днях сюда уже могут поступить первые больные, - заявил Алексей Текслер. - Мы мобилизуем все возможности, все наши усилия, чтобы на сто процентов быть готовыми к любому сценарию, к любому развитию ситуации.