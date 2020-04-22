16 долларов за баррель. Цены на нефть марки Brent опустилась до минимума с декабря 1999 года

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Мировые цены на нефть сегодня утром падают на 3-12%, Brent опустился ниже 16 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь падает на 12% - до 16,85 доллара за баррель.

Реальная ситуация на нефтяном рынке такова: торги на биржах завершаются обвалом, цена на нефть становится отрицательной, «черное золото» просто негде хранить - хранилища переполнены, и за ее реализацию продавцы еще и доплачивают конечным держателям фьючерсов.

Накануне Министры ОПЕК+ провели конференцию по ситуации на нефтяном рынке, они обсуждали возможность раньше 1 мая приступить к сокращению добычи. По информации источников Reuters, в конференции не принимали участия влиятельные производители нефти в Персидском заливе. Министр энергетики России Александр Новак считает, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае.