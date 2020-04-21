У главы «Роснано» Анатолия Чубайса нашли двухэтажные апартаменты

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21 апреля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Издание «Метла» рассказало о 188-метровой квартире Анатолия Чубайса стоимостью 260 миллионов рублей. Оказалось, что руководитель «Роснано» приобрел элитные апартаменты два года назад

Несмотря на убытки, которые терпит в последнее время возглавляемая Чубайсом госкорпорация, ее главе совсем неплохо удается устроить быт не только себе, но и своим детям. Прошлый год оказался для «Роснано» провальным. Чистый убыток госкорпорации по итогам 2019 года составил 16,5 млрд рублей. Это обстоятельство, видимо, не слишком расстроило ее руководителя, ведь, судя по всему, лично у него с финансами все не так уж плохо. Согласно опубликованной журналистами выписке из Росреестра, два года назад Анатолий Борисович изыскал возможность потратить 260 миллионов рублей на покупку недвижимости в столичном ЖК премиум-класса «Mon Cher» на Большой Якиманке.

Пятиэтажный клубный дом «Mon Cher» похож на старинный замок и построен по проекту французского архитектора и декоратора Жака Гранжа. При отделке фасадов использовались природный камень и ценные породы дерева. Во внутренней части комплекса много эксклюзивных элементов оформления: атриум со стеклянной кровлей, лифт с панорамным остеклением, открытые террасы, антикварный камин и рояль. Апартаменты Чубайса, по данным идания, представляют собой двухуровневый пентхаус площадью 188,6 кв.м. Рыночная цена одного квадратного метра на верхних этажах комплекса -

«Метла» выяснила, что у Чубайса есть еще одна квартира, которая находится в доме управделами президента по адресу: ул. Академика Зелинского, д. 6. Стоит эта недвижимость порядка 60 млн руб.

Дочь главы «Роснано» Ольга Поликарпова живет в квартире площадью 291,5 кв.м. и стоимостью около 200 млн руб. в ЖК «Кутузовская Ривьера», оформленной, согласно данным Росреестра, на зятя Анатолия Борисовича. Сыну Чубайса Алексею, по информации издания, досталась старая семейная квартира в районе Арбата стоимостью около 30 млн руб.