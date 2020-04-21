В Белгороде в онкологическом диспансере коронавирус выявили у 16 пациентов и 9 медиков

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21 апреля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Белгороде в областном онкологическом диспансере коронавирусную инфекцию выявили у 16 пациентов и девяти медицинских сотрудников больницы. В правительстве Белгородской области сообщили, что заражение коронавирусом выявлено в хирургическом отделении онкодиспансера. Отделение сразу закрыли на карантин.

В департаменте здравоохранения рассказали, что жительницы Старого Оскола, которая лечилась в хирургическом отделении, выписалась из онкоцентра, вернулась домой и через три дня почувствовала недомогания. Врач в Старом Осколе направил ее сдать тест на COVID-19. Тест дал положительный результат.

Лечащий врач пациентки из онкодиспансера также почувствовал симптомы заболевания. У него диагностировали пневмонию и коронавирус. Врача госпитализировали.

Пациентка находится в нормальном состоянии. Все, кто находился с ними в контакте в онкоцентре, проверились на коронавирус. Из 29 пациентов вирус у 16. Вместе с зараженными в отделении остаются восемь медиков. Все переносят инфекцию в легкой форме.