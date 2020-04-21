Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса. Напомним, на минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает ABC, американский лидер поручил прекратить взносы в ВОЗ на время, пока проводится оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира.