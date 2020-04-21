Российский ученый рассказал об особенностях коронавируса

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21 апреля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Доктор медицинских наук, профессор Александр Аверьянов рассказал об особенностях коронавирусной инфекции и о единственном эффективном на данный момент способе лечения этого заболевания.

Ученый выделил главные признаки заражения COVID-19, установленные медиками в настоящее время.

«У большинства больных снижается обоняние, теряются вкусовые ощущения – вирус поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки. Если такой симптом есть, то вероятность заражения коронавирусом довольно высокая», - рассказал профессор, отметив, что человеку, обладающему такими симптомами, необходимо обратиться в медицинское учреждение и обязательно сделать компьютерную томографию грудной клетки. Высокая температура, по словам специалиста, тоже является поводом для обращения к медикам.

При прослушивании заразившегося COVID-19 пациента стетоскопом, как отмечает ученый, установить симптомы практически невозможно.

«Эта пневмония тем и отличается, что мы не видим яркой аускультативной картины. Если при обычной бактериальной пневмонии мы слышим в большинстве случаев четкие хрипы, здесь не слышно ничего», - подчеркивает Александр Аверьянов.

Особенностью заболевания, по словам медика, является и снижение числа лимфоцитов, которые являются клетками иммунной системы и защищают человека от вирусных инфекций.

«Мы ищем новые способы воздействия на этот процесс, и один из них – тот путь, по которому пошли китайцы, европейцы и американцы – это введение плазмы переболевших, которая содержит антитела, реально блокирующие развитие заболевания», - рассказывает профессор, отметив, что такой способ лечения может привести к существенному улучшению состояния даже у тяжелых больных.