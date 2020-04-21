Директор управления здравоохранения Дании сообщил о пользе интимной жизни во время пандемии коронавируса

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21 апреля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Local

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Директор управления здравоохранения Дании Серен Брострем рассказал о пользе интимной жизни во время пандемии коронавирусной инфекции COVID. Во многих европейских странах людям приходится проводить сейчас большую часть времени дома из-за распространения вируса.

Глава минздрава Дании уточнил, что в его стране строгий подход к изоляции не действует ни на занятия любовью с постоянными партнерами, ни на случайный секс. Как и большинство медиков, Серен Брострем считает, что для здоровья человека секс всегда полезен. «Секс — это хорошо, полезно для здоровья. Люди — сексуальные создания. Несомненно, вы можете заниматься сексом в этой ситуации», — сказал руководитель управления здравоохранения Дании.

Брострем отметил, что, как и при любом другом контакте между людьми, существует риск заражения воздушно-капельным путем, «Но мы должны иметь возможность заниматься сексом», — подчеркнул Брострем.