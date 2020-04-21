Переболевший коронавирусом журналист Максим Шевченко: врачи спасли мою жизнь

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21 апреля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Известный журналист поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд и рассказал о единственном в настоящее время эффективном лекарстве от COVID-19.

Максим Шевченко, журналист:

- Начну с главного — сейчас кровь тех, кто переболел COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет. На сегодняшний день это единственное эффективное лекарство от этого вируса.

Меня выписали из федерального научно-клинического центра ФМБА РФ (в прошлом известном как московская больница № 83) с подтвержденным диагнозом: коронавирусная инфекция SARS-CoV2 с осложнением — двусторонняя полисегментарная пневмония вирусного генеза, хотя ни один тест не подтвердил наличие вируса.

Простым языком, это — стремительная двухсторонняя вирусная пневмония, которая поразила оба легких. И она отличается от других — на снимке компьютерной томографии это выглядит как «матовое стекло». Болезнь развивается быстро — за несколько дней. Я лежал в больнице 13 дней, но даже не смотря на выписку, впереди — долгая реабилитация легких.

Медицинские работники реально спасли мою жизнь, поэтому еще раз хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медсестрам, санитарам, которые борются за жизни по всей стране.

Для тех, кто готов стать донором. Если Вы переболели COVID-19, подтвержденным с помощью ПЦР анализа из носоглотки или по КТ грудной клетки, — звоните по телефону горячей линии ФНКЦ ФМБА России +7499-725-44-40.

Вас пригласят на обследование крови на наличие антител и мазок из носоглотки на SARS-CoV-2 (бесплатно). Если анализ на антитела положительный, а результат мазка — отрицательный, Вам будет предложено стать донором плазмы — единственного на сегодняшний день эффективного лекарства от COVID-19.