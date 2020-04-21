Москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию как при COVID-19

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21 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в указы Мэра Москвы. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 22 апреля москвичи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции, как и горожане с подтвержденным COVID-19. При этом допускаются только поездки в медицинские учреждения города для получения врачебной помощи. В этом случае необходимо оформить цифровой пропуск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть ограничения и для живущих с ними вместе. С 22 апреля они также должны соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный тому, который определен для москвичей с новой коронавирусной инфекцией. Покинуть место проживания в этом случае можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки, выноса мусора.

Еще одно нововведение касается вопросов организации движения транспорта и деятельности волонтеров. Они помогают горожанам с доставкой продуктов и лекарств, выгулом домашних животных и решением других вопросов.

Так, цифровой пропуск смогут также получить добровольные помощники, которые зарегистрированные ГБУ «Моя карьера», а не только в ГБУ «Мосволонтер». А для передвижения по Москве на грузовом транспорте с 22:00 до 06:00 цифровой пропуск не нужен.