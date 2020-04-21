Сергей Аксенов признал претензии родителей к качеству дистанционного образования обоснованными

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21 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Несмотря на то, что дистанционное обучение школьников проходит с большим количеством сложностей, оно будет продолжаться.

Сергей АКСЕНОВ отказался объявить каникулы для учащихся, притом, что признал претензии родителей к качеству образования обоснованными. Жалобы поступают в том числе и на плохое качество связи.

Напомним, что с введением режима самоизоляции, в Крыму школьное обучение было переведено на дистанционное. Это выявило сразу несколько проблем – ни учителя, ни ученики не готовы к такой форме коммуникаций; есть группы у которых нет технических средств и нет интернета; качество связи на полуострове плохое. В связи с этим родители попросили объявить каникулы и начать обучение в привычном режиме, после завершения эпидемии.

Глава Крыма заявил, что это надо рассматривать как тренировку. По его наблюдениям, дистанционное обучение может быть снова введено и после летних каникул. «Надо готовиться к худшему», - предупредил он родителей.

Ни о мерах, направленных на подготовку учителей к работе в новом формате, ни о улучшении качества связи глава Крыма не упомянул. Он лишь поблагодарил предпринимателей, выручивших некоторые неимущие семьи планшетами.

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