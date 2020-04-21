В Ялте выявили мошенника, торговавшего фиктивными справками, позволяющими свободно находиться на улице

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

А идя на шашлыки, необходимо располагать 30 000 рублями. Но можно остаться и без денег, и без мяса. В Ялте выявили «предпринимателя», приторговывавшего справками, позволяющими беспрепятственно находится на улице. Полицейские выяснили, что «разрешения» уходили за 2000 рублей. Заведено два уголовных дела.

20 апреля 2020 из 139 лиц, которые безосновательно слонялись по улицам и были подвергнуты штрафу, от родственника одного поступила жалоба на действия правоохранителей. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек шел к знакомым на шашлыки, в чем признался, поэтому жалоба была отклонена, а нарушитель оштрафован на 3000 рублей. Почему именно на эту сумму не уточнялось – наказание предполагается от предупреждения до 30 000 рублей. Ранее была информация, что в Саках массово суды выносят решения о штрафах по 15 000 рублей.

При этом ежедневно отлавливаемые пенсионеры лишь анкетируются (записываются их данные) и они отправляются домой.