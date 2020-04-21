В розыск объявлен начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда именно за коррупцию

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

В федеральный розыск за коррупцию объявлен Следственный начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадим Базаров. Ему грозит обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

5-го марта в федеральную службу безопасности обратился один из зеленоградских предпринимателей, который заявил, что сотрудники ОБЭП вымогают у него за прекращение проверки в адрес его деятельности 1,8 миллиона рублей.

Вечером того же дня на заправке на Кутузовском шоссе была проведена спецоперация и взяточника решено было взять с поличным. Но подозреваемый оказался очень прытким малым, а вот его коллеги нет. Базаров попросту сбежал с места преступления, он перепрыгнул через ограждения, а деньги выбросил в окно.

Оборотень в погонах объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.