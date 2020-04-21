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Следственный комитет разыскивает сотрудника полиции, избивающего дубинкой нарушителя режима самоизоляции

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет разыскивает сотрудника полиции, избивающего дубинкой нарушителя режима самоизоляции

В Москве начата первая проверка СКР против полицейского, который превышал полномочия во время задержания нарушителя режима самоизоляции.

Нагатинский следственный отдел инициировал проверку после того, как на Youtube появилась красочная видеозапись, как сотрудник полиции, одетый в форменное обмундирование, ловким ударом, озираясь, словно в российских сериалах, сбивает с ног мужчину, пойманного на улице.

Ролики с названием «Беспредел полиции» множатся в YouTube как грибы после дождя и во всех них рассказывается, как силовики «злобствуют» при задержании на улицах людей, нарушающих карантин.

Следователи занялись этой историей. Они уже нашли жертву избиения, оказалось, что сотрудник МВД бил его за то, что он пил на лавочке, а не на диване. Теперь они ищут самого полицейского – чтобы наказать обоих.

БИ

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