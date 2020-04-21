Навигация начнётся в срок

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21 апреля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото: соцсети

Ввести дополнительные рейсы речных трамвайчиков для дачников поручил мэр г. Хабаровска Сергей Кравчук. Это должно снизить скученность людей, которые массово отправятся на свои левобережные участки с открытием навигации, что недопустимо в нынешних условиях.

Как показывает многолетний опыт, на начало навигации у хабаровских аграриев приходится сезон главных огородных работ и посадок, поэтому именно в это время речные трамвайчики наиболее востребованы – множество людей стоят в очередях, чтобы попасть на борт, а сами суда заполнены «под завязку».

– С первых же навигационных дней обязательно нужно пустить дополнительные рейсы. Прошу проработать этот вопрос с перевозчиками. При этом хабаровчане должны быть оповещены о том, что суда будут идти одно за другим, с небольшими временными интервалами, чтобы не создавать ажиотажа на пристани. Попутно дачникам, ожидающим посадки, необходимо разъяснять все нововведения, раздавать памятки об опасности коронавирусной инфекции и её профилактике. Запретить людям отправиться на дачу мы не можем, но вот минимизировать риски распространения инфекции среди садоводов - должны, – сказал Сергей Кравчук в ходе заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.