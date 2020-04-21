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Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава заразилась коронавирусом

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава заразилась коронавирусом
анализ крови, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency
Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава, которая заведует эпидемиологическим отделом областной детской клинической больницы, Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом нового типа.
 
В пресс-службе минздрава региона уточнили, что у Сайфутдиновой подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", вследствие чего она была доставлена в Центральную городскую клиническую больницу.
 
Подчеркивается, что у троих врачей Ульяновской областной детской клинической больницы, которые контактировали с зараженной, взяли анализы на COVID-19. Впоследствии тесты показали отрицательный результат.
ЕТ

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