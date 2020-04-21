Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава заразилась коронавирусом

Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава, которая заведует эпидемиологическим отделом областной детской клинической больницы, Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом нового типа.

В пресс-службе минздрава региона уточнили, что у Сайфутдиновой подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", вследствие чего она была доставлена в Центральную городскую клиническую больницу.

Подчеркивается, что у троих врачей Ульяновской областной детской клинической больницы, которые контактировали с зараженной, взяли анализы на COVID-19. Впоследствии тесты показали отрицательный результат.